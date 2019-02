"Lidl Monument Run", torna la corsa tra i principali monumenti nel cuore di Verona

Lidl, catena di supermercati leader in Italia impegnata da sempre nella promozione di uno stile di vita sano e attivo, annuncia il ritorno della Lidl Monument Run. Un itinerario di 5 km, da correre o camminare, che si terrà il 17 febbraio a Verona, parallelamente alla Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon e la AGSM Duo Marathon.

Forte del successo dell’anno scorso, che ha visto la partecipazione di circa 1.000 persone, torna la non competitiva più amata dalle famiglie con un affascinante percorso nel centro storico che combina il piacere di muoversi alle bellezze culturali della Città scaligera. La Lidl Monument Run è una corsa dallo spirito rilassato con partenza alle ore 9 da Piazza Bra, pensata per chi desidera passare una mattinata all’aria aperta e godere delle maggiori attrazioni che offre il centro di Verona. Immancabili le tappe a Castelvecchio, l’antica fortezza della città, Porta Borsari, il principale ingresso cittadino in epoca imperiale, Piazza Erbe, la piazza più antica, e infine l’Arena e Piazza Bra.

La catena di supermercati Lidl, che ha la propria sede ad Arcole (in provincia di Verona), si conferma title sponsor della manifestazione e metterà a disposizione di tutti i partecipanti i propri prodotti alimentari. Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno, infatti, un goloso pacco gara contenente le gallette di riso “Bio Organic” ricoperte da cioccolato certificato UTZ. Inoltre, al termine del percorso podistico verrà allestito in Piazza Brà un ricco ristoro a base di prodotti Lidl dove assaggiare tante gustose proposte, tra cui freschissima frutta, fette biscottate, crostate e cioccolata calda. L’Insegna, da sempre attenta alle esigenze dei propri consumatori, ha pensato anche ai runner che seguono diete alimentari differenti, inserendo nel buffet snack dolci e salati senza glutine a marchio “Free From”.

L’iscrizione alla Lidl Monument Run è proposta ad un prezzo di 10 euro e può essere effettuata on line o di persona, fino alle 08:30 del giorno della manifestazione. Tutte le istruzioni per iscriversi si trovano sul sito ufficiale della manifestazione.