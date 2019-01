Presso la "Libreria Libre!" di Verona un laboratorio di libroterapia

La lettura ha un potere terapeutico, può aiutare a ritrovare il benessere psicologico, ridurre lo stress, rivedere la propria vita e ideare nuovi progetti. Leggere è un viaggio verso sè e verso l'altro. Nella libroterapia di gruppo le persone, guidate dal terapeuta, si confrontano sui testi letti e hanno la possibilità di fare emergere vissuti e riflessioni, ridurre le emozioni negative, ansia e solitudine.

In questo laboratorio, partendo dal confronto sulla lettura del romanzo indicato e di altre letture scelte, si approfondirà in particolare il tema del tempo, di come poterlo vivere pienamente nel qui ed ora attraverso tecniche di espressione psico-corporea. Si consiglia ai partecipanti la lettura del romanzo:

"COME FERMARE IL TEMPO" di MATT HAIG ed. E/O

SABATO 2 Marzo 2019 ORE 15/ 18

LIBRE! Interrato dell'acqua Morta 38 VERONA

La Conduttrice: Dott.ssa Barbara Venturini, Psicologa e Psicoterapeuta

Il Laboratorio avrà un numero massimo di 20 partecipanti.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: 3332555480

e-mail: barbara_venturini@libero.it

Laboratorio di Libroterapia

Alice: «Per Quanto tempo è per sempre?»

Bianconiglio: «A volte solo un secondo»

(L. Carrol)