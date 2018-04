Ospite in Feltrinelli la dott.ssa Germana Ponte autrice del volume "Il focusing e la saggezza del corpo dalla persona all’essenza"

Martedì 10 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con la dott.ssa Germana Ponte autrice del volume "Il focusing e la saggezza del corpo dalla persona all’essenza" (Edizioni Mediterranee).

Un volume che racconta come entrare in contatto con una particolare forma di conoscenza corporea, ben più ricca di informazioni su di noi rispetto alla sfera cognitiva. Il Focusing nasce più di cinquant’anni fa in America nel mondo della psicologia umanistica a opera del dottor Eugene Gendlin; esso consiste in passi specifici per entrare in contatto con la sensazione corporea di come si sta vivendo una particolare situazione. Il Focusing ha inizio con il corpo e ha luogo in una zona situata tra il conscio e l’inconscio: il "Felt Sense" (impressione corporea del nostro vissuto) che è il nucleo del Focusing.