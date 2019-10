Libreria Libre presenta la poetessa Serena Vestene

Sabato 2 novembre alle ore 18 si terrà la presentazione della nuova raccolta di poesie della poetessa veronese Serena Vestene “Terra di Santi e di perduti in terra” edita di recente da Boopen Edizioni. Già dal titolo si evince una tematica molto particolare che si insinua in questo periodo definito postmoderno con componimenti di natura spirituale, nella ricerca di un senso di sacro e di una luce per chi ancora vive situazioni esistenziali difficili.

Una silloge di 33 poesie in cui accanto all’ “Angelo degli abissi”, a “La clochard”, alla “Lettera di un perduto” si possono trovare 13 poesie dedicate a 12 Santi della Storia, tra cui San Francesco e Sant’Agostino, e a una poesia per Jeshua (Gesù in lingua aramaica). Un viaggio tra i cieli e gli abissi, aspetti entrambi che hanno trovato e trovano spazio su questa terra. Una sorta di meditazione tra l’umano che contiene Altro, e ancora altro incarnato nell'umanità. Un labirinto di ombre e di luci nell'itinerario dell’esistenza di generazioni. Con lei la giornalista Francesca Pellegrini e la cetrista Sarah Turco.

Serena Vestene è poetessa di lungo corso e questa è la sua terza pubblicazione. La sua maturata esperienza poetica la porta ad organizzare ogni anno nel veronese incontri e rassegne poetiche con la partecipazione di poeti e artisti da tutta Italia. L’ultima sua esperienza si è conclusa solo sabato scorso, 26 ottobre, al Red Zone Art Bar di Valpolicella, una rassegna quella “Ai confini della parola” di grande pregio, la cui un’unica altra poetessa veronese presente oltre a lei è stata la villafranchese Marisa Tumicelli.

