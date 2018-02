In Feltrinelli la presentazione del libro "Risultati solidi in una società liquida"

Venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 18.30 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, Sebastiano Zanolli con Giacomo Dall’Ava sono ospiti per parlare del nuovo libro "Risultati solidi in una società liquida" (Franco Angeli Editore). Introduce l'incontro lo scrittore Alessandro Zaltron con la manager e scrittrice Stefania Amodeo.

In questo libro ci sono 230 punti interrogativi. Quei segni di interpunzione fatti a serpentina che sollecitano una reazione. Le pagine raccolgono infatti un best of di domande per le quali non esiste la spiegazione a fondo pagina, perché la risposta è differente da individuo a individuo e mutevole nel corso della vita. È un manuale interattivo, che interroga il lettore scansando le ricette di validità generale (s)vendute da guru di ogni grado e settore. Come la levatrice di Socrate, pone quesiti, suggerisce soluzioni, fornisce elementi di valutazione ma poi lascia liberi di mettere le proprie doti, i pensieri personali.

Con questo lavoro-concept, Sebastiano sintetizza 25 anni di esperienza nelle aziende e in aula codificando un metodo in grado di fare la grande differenza. Ci sprona e ci guida in un safari dentro noi stessi, toccando cinque cippi miliari: definire il punto d'arrivo, inventare tragitti inusuali, saper deviare in corsa restando fedeli alla meta, illuminare la targa, cioè il personal brand che ci identifica, scegliere compagni di viaggio cooperativi. È un percorso ricco di cartelli segnaletici, da Leopardi a Richard Branson. A ogni fermata intermedia, schede da compilare, una sorta di drive test per tenere la carreggiata - o uscirne deliberatamente. Di fronte a un mondo che ha perso solidità trasformandosi in flusso, le opzioni sono due: lasciarsi trasportare dalla marea o sfruttare le correnti per andare più lontano. Sebastiano e Giacomo Dall'Ava aprono insieme la seconda busta e ci lanciano una pila di salvagenti.