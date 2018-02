Alla Libreria Gulliver la presentazione del libro "Oltre la vita felice" di Corrado Passi

La Libreria Gulliver in collaborazione con Fondazione Nigrizia presenta “Oltre la vita felice” (Polaris editore) di e con Corrado Passi, venerdi 16 Febbraio 2018 alle ore 20.30 presso la Sala Africa di Fondazione Nigrizia in Vicolo Pozzo 1 Verona.

Il Libro

Prima prova narrativa di Corrado Passi, veronese trapiantato da anni in Sudafrica che fa da sfondo al romanzo incentrato sulla vita di una professionista in carriera che vive a Cape Town. La sua esistenza, totalmente focalizzata sul lavoro, viene spezzata dall’ improvvisa morte del figlio. Dopo questo tragico evento, Maia, la protagonista, decide di lasciare la città in cui vive e si trasferisce per un lungo periodo in una fattoria del Great Karoo, un’area centrale del Sudafrica iniziando un viaggio anche interiore . I luoghi che attraversa - Cape Town, il Great Karoo, il Kgalagadi, il Kalahari, il Botswana, la Namibia, il Namaqualand – diventano a loro volta protagonisti del romanzo , assieme ai vari personaggi che Maia incontra cammin facendo... La “Nazione Arcobaleno “ , come spesso è stato definito il Sudafrica , è qui descritto in equilibrio tra l’Apartheid e la fase di rinascita e di democrazia, e Corrado Passi è la persona giusta per introdurci in un paese affascinante e dai mille risvolti.

L’autore

Corrado Passi, medico veronese classe 1963, incontra il Sudafrica molti anni fa in occasione di un congresso e se ne innamora per sempre. A quarant’anni abbandona quindi la professione medica e si trasferisce stabilmente a Cape Town fondando un' agenzia di viaggi "su misura" nell’ Africa Australe. Appassionato di letteratura, nel 2017 ha scritto per la Polaris una guida su Cape Town, e torna dal Sudafrica a Verona espressamente per questa presentazione. INGRESSO LIBERO con ampio parcheggio gratuito