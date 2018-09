"Librar Villafranca", un weekend all'insegna dell'amore per i libri e la lettura

Torna dal 28 al 30 settembre il tradizionale appuntamento con la lettura che quest'anno si sposta all'ombra del Castello di Villafranca. Sarà infatti l'affascinante cittadina scaligera ad ospitare gli incontri tra accaniti lettori e talentuosi scrittori.

Il calendario è davvero fitto di eventi.

Tra gli autori ospiti quest'anno saremo lieti di annoverare: Andrea Vitali - autore, David Conati, Gianluca Passarelli Scarabocchi, Simonetta Taurino, Fabio Baronti, Alberto Infelise, Anna Martellato, Toti Naspri, Paola Peretti, Enrico Galiano e Guido Marangoni.

Non mancherà poi la Mostra-mercato del libro – occasione imperdibile per immergersi tra le ultime novità editoriali – e le colonnine "Bookcrossing" per scambiarsi libri in libertà.

(fonte Facebook)