Il Liberty a Verona, visita al Cesiolo: un quartiere giardino nel primo Novecento

Alle pendici del colle di Santa Sofia, oltre via Mameli, esiste un piccolo quartiere residenziale di ville sorte tra gli anni '20 e '30 del secolo scorso. Gran parte degli edifici sorse per iniziativa di una banca privata veronese, il banco Alessandro Orti, che investì ingenti risorse in quell'iniziativa immobiliare e ne fu poi travolta. Il patrimonio edilizio fu poi acquisito dalla cassa di risparmio di Verona e destinato ad alcuni dirigenti dell'istituto di credito cittadino.

Vi parleremo di questa storia affascinante e sconosciuta, ma anche del Lorì di Avesa che scorreva lungo via Cesiolo, della mitica osteria ai platani e del mulino delle asse, antico convento trasformato in osteria con gioco delle bocce e pista da ballo, del tram e della ferrovia Verona - Caprino...un angolo di Verona che vogliamo far rivivere per voi.

Il programma

ore 9.15 Ritrovo

ore 9.30 Inizio visita guidata con il Dott. Battiferro Bertocchi

ore 11.00 Pausa caffè

ore 11.15 Ripresa visita guidata

ore 12.30 Congedo e saluti

Informazioni e contatti

Quota di partecipazione 25 euro (per gli iscritti all'Associazione la quota sarà di 15 euro previa prenotazione). Iscrizione Obbligatoria entro il 16/7/2020. Max 10 partecipanti.

Info e prenotazioni: tel 334 9028475

email: info@musantiqua.it - musantiquaverona@gmail.com

Web: https://www.musantiqua.it/prodotto/il-liberty-a-verona-cesiolo/