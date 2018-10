Lezioni di mindset: cambia prospettiva e migliora la tua vita

I recenti studi condotti da Carol Dweck, docente di Psicologia dell’Università di Standford, ci rivelano che le persone che raggiungono più facilmente i propri obiettivi, sia nel lavoro sia nelle relazioni personali, sono caratterizzate dalla cosiddetta “mentalità di crescita” (Growth Mindset). Quest’ultima risulta intrecciata allo sviluppo consapevole di caratteristiche individuali quali grinta, resilienza, autostima ed autoefficacia. Durante la giornata formativa scopriremo come coltivare queste ed altre qualità personali con l’obiettivo di svincolarci da una “mentalità rigida” (Fixed Mindset), orientandoci verso una prospettiva più dinamica.



NOTE ORGANIZZATIVE

Domenica 11 Novembre 2018

Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)

Conduttori:

Prof. ANDREA CESCHI, Psicologo del Lavoro, PhD in Organizational Psychology presso Università degli Studi di Verona

Dott.ssa MARIJA GOSTIMIR, Psicologa del Lavoro, Counsellor Professionista

Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA

La partecipazione alla giornata formativa prevede il rilascio di nr. 3,5 crediti riconosciuti dal C.N.C.P. (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti).



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it