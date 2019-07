Lezioni di astronomia sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro: le meteoriti

Si dice che i dinosauri si siano estinti per l’impatto violento sulla terra di un enorme meteorite. Antiche popolazioni e tribù ne hanno conservati e idolatrati alcuni, elevandoli a idoli e divinità. Ancora oggi affidiamo i nostri desideri al passaggio inaspettato di una stella cadente nel cielo.

Ma riteniamo che la conoscenza scientifica sia molto più efficace e a farci chiarezza sul tema oscuro delle meteoriti ci saranno gli amici del Circolo Astrofili Veronesi A. Cagnoli. Per l'occasione sarà esposta la Collezione dell' Osservatorio Astronomico Monte Baldo "A.Gelodi".

E poi, a ridosso della notte di San Lorenzo, vogliamo non esprimere un desiderio in attesa delle stelle cadenti? Ad accompagnarci ci saranno le sperimentazioni sonore di Alamye, splendido progetto di Claudia is on the sofa ed Elia Piana.

Il programma

h. 18: apertura Roof Garden Lounge Bar

h. 19.30: live music

h. 21: lezione ed osservazione con telescopi

Informazioni, contatti e prenotazione

Ingresso gratuito, registrazione consigliata al link: https://docs.google.com/forms/d/1xOFhw5fYQTDrN1EAJ2WKMKBOofax6dbvkY7G28Mf19c/edit

Web: https://www.facebook.com/hotelcorteongaro/

- http://www.corteongaro.it/it/hotel.html