Lettura di libri illustrati e laboratorio sonoro per bambini nei giardini di Santa Croce

Martedì 9 luglio 2019, alle 17, tutti a caccia dell'orso con Matteo Mirandola nei giardini di Santa Croce, in via Verdi. L'evento di Fondazione Aida è indicato per bambini dai 3 ai 6 anni e durerà circa 40 minuti.

Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver attraversato un campo di erba frusciante, un fiume freddo e fondo, una pozza di fango limaccioso, un bosco buio e fitto e una tempesta di neve che fischia, alla fine... sarà l'orso a trovare loro!

Durante l'attività ci sarà una lettura di libri illustrati e un piccolo laboratorio musicale e sonoro.