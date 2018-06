Due serate di lettura e musica con i capolavori di Lev Tolstoj teatro dell’Opera Don Calabria

Un vero e proprio viaggio letterario e musicale attraverso due capolavori del grande scrittore russo Lev Tolstoj. L’appuntamento è per venerdì 22 e mercoledì 27 giugno, con inizio alle 20,45 presso il teatro dell’Opera Don Calabria in via San Zeno in Monte 23 (Vr). Protagonista delle due serate l’attore Renato Perina in una lettura interpretata di brani scelti de "La morte di Ivan Il’ic" (prima serata) e "Resurrezione" (seconda serata).

La lettura di venerdì 22 giugno avrà l’accompagnamento musicale di Bernardo Forcellini alla fisarmonica, mentre mercoledì 27 giugno sono previsti il contributo di Luigino Bio Scrinzi alla narrazione e di Marco Pasetto al sax, sax soprano, clarinetto e clarinetto basso.

“La morte di Ivan Il’ic”, scritto nel 1886, è un apologo straordinario su vita e morte, su come l’esperienza della malattia possa guidare alla comprensione ultima del senso dell’esistenza. “Resurrezione” è l’ultimo romanzo di Tolstoj e segue un tormentato travaglio spirituale dell’autore che prende vita nella vicenda umana dei protagonisti e in un continuo riferimento al Discorso della montagna.

Si tratta di un evento organizzato dal Centro di Cultura e Spiritualità Calabriana in collaborazione con l’associazione “Bagliori”, ed è inserito in un programma di incontri dedicati al tema della profezia e della speranza nel mondo attuale.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Per informazioni: 045.8052911, e-mail ccsc@doncalabria.it.