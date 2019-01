"Letras desde el suelo - performance" con la muZo Dance Theatre Company

LETRAS DESDE EL SUELO è la performance di teatro danza e flamenco contemporaneo, frutto dell'omonima residenza artistica ideata e condotta da muZo Dance Theatre Company, per la direzione di Matteo Zonca e Giulia Roversi.



In scena il 6 gennaio 2019 ore 19.00, sul palco del Teatro Satiro-Off di Verona, saranno gli artisti che, in trenta ore di studio intensivo, riporteranno al pubblico la loro esperienza. In questa nuova edizione è da rimarcare l'importante collaborazione con la coreografa ospite, direttamente dalla Spagna, Maria Dolores Lloberas, che cura lo studio del Flamenco contemporaneo.



La performance nasce dall'analisi, attraverso il movimento, del Romancero Gitano di García Lorca. Dal simbolismo alle allegorie, dalle immagini e dalla densità dei contenuti, la poesia di Lorca prende una nuova forma attraverso i corpi e le voci degli artisti in scena. Lo spazio performativo fugge dal tempo creando un ambiente isolato ed intimo nel quale il teatro danza incontra il flamenco contemporaneo.



Regia Matteo Zonca (interpretazione e studio del movimento)

Coreografie di Giulia Roversi (coreografia e ricerca)

Docente di Flamenco Contemporaneo: Maria Dolores Lloberas



-INGRESSO AD OFFERTA LIBERA-

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONI SU EVENTBRITE AL LINK

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-letras-desde-el-suelo-54260783464



www.muzodancetheatre.it

info@muzodancetheatre.it