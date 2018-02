Venerdì 16 febbraio 2018, ore 20.30, al Teatro Orlandi di Velo Veronese Les lunettes in concerto:



Anna Bertasini, Maddalena Pizzighella (voci)

Sara Pasqualini (chitarra classica)

Laura Perlini (flauto traverso)

Elena Bertolazzi (violoncello)



Romantiche, lunatiche e... occhialute, Les Lunettes sono un quintetto tutto al femminile. Riarrangiano musica folk, pop e rock con sonorità pulite e delicate. Ascolteremo Patti Smith, Nick Drake, First Aid Kit, Agnes Obel, Passenger, Of Monsters and Men, Tori Amos, The Cure.

Informazioni e biglietti

Ingresso € 8

Prenotazioni telefoniche ed email: tel. 389 0235858, lefalie@lefalie.it

Biglietteria aperta la sera dello spettacolo a partire dalle ore 19.30