In Feltrinelli la presentazione del libro "Lercio. La storia lercia del mondo. I retroscena dell’umanità"

Martedì 29 gennaio 2019 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l' incontro con Andrea Sesta autore di Lercio.it, uno dei più importanti e irriverenti fenomeni web italiani degli ultimi anni, dalle cui notizie incredibili è nato il nuovo volume "Lercio. La storia lercia del mondo. I retroscena dell’umanità" (Shockdom). Introduce l'incontro Gabriele Stringa editor in chief di BoBos.it e co-founder di Ferro 13.

Chi inventò la ruota di scorta? Quando fu approvata la legge di gravitazione universale? I dinosauri vegani venivano giustamente bullizzati? Se cercate una risposta, provate a sfogliare questo libro. Abbiamo spedito la nostra redazione indietro nel tempo per raccontarvi i segreti che Alberto Angela voleva tenervi nascosti per farne altri venti speciali su Rai uno. Lercio vi accompagnerà in un viaggio fantastico nei meandri più reconditi dell'umanità, con un feticismo che farebbe inorridire persino Bruno Vespa. P.S.: Alcuni autori hanno accidentalmente ucciso una zanzara, cambiando per sempre il corso della storia e, in conseguenza di questo increscioso fatto, il mondo finirà martedì alle sette e mezza. Ci scusiamo per il disagio.