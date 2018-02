"Leo da Vinci - Missione Monna Lisa" a Sommacapagna: incontro con il regista

Domenica 18 febbraio alle 17,30 il Cinema Virtus di Sommacampagna

presenta il film in animazione prodotto da Gruppo Alcuni: “Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa”. Il regista, Sergio Manfio, sarà presente in sala per raccontare curiosità e qualche “dietro le quinte” del film.

Domenica 18 febbraio al Cinema Virtus di Via Ospedaletto una bella sorpresa attende i giovani spettatori del film “Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa”, l’ultima produzione in animazione di Gruppo Alcuni. La sala della comunità della parrocchia è infatti riuscita a organizzare un incontro con il regista e sceneggiatore SERGIO MANFIO che prima della proiezione delle 17,30 saluterà gli spettatori e li intratterrà brevemente raccontando loro alcune curiosità e qualche dettaglio tecnico relativo a questo film, che è costato più di 30 mesi di lavoro da parte di un’équipe di circa 400 persone. Il film è coprodotto da Gruppo Alcuni e Warsaw Movie Home ed è distribuito da Videa.

Il film, della durata di 82 minuti, domenica viene presentato anche alle 14,30.

Per informazioni: 349.779.5283 | 338.262.2057 | virtuscinema.it

Leo da Vinci: artista, inventore, genio. Prima di tutto, però, Leo un ragazzo con una straordinaria storia da raccontare che ci viene narrata nel film. Il giovanissimo genio è alle prese con le sue idee geniali ancorché strampalate, l’amico Lorenzo lo aiuta e Lisa (la giovane Monna Lisa) li sta ad osservare senza troppa convinzione. Di ritorno da una gita al lago, dove Leo ha provato la sua ennesima invenzione, i nostri amici hanno una brutta sorpresa: la casa di Lisa e i campi hanno preso misteriosamente fuoco. Per aiutare Lisa e suo padre che hanno perduto tutto i due amici decidono di andare alla ricerca di un tesoro nascosto che si trova – così narra un cantastorie rap – nella stiva di una nave affondata al largo dell’Isola di Montecristo. E qui comincia l’avventura!



Il film è uscito nelle sale il l’11 gennaio e sarà distribuito in oltre 60 paesi tra cui Repubblica Popolare Cinese, Spagna, Israele, Unione Sovietica… tanto per citarne alcuni. In Turchia “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa” è uscito lo scorso weekend e ha subito conquistato l’11 posto al box office, nonostante un numero di copie relativamente basso (meno di 100) rispetto al primo in classifica (oltre 800 copie).

Un’occasione importante per l’animazione italiana, che ha superato molte difficoltà per produrre un lungometraggio in animazione ma, come suggerisce il produttore esecutivo Francesco Manfio: “solo dei pazzi possono fare i cartoon ma chi fa i cartoon non può essere pazzo”.



Tutte le informazioni sul film, le curiosità, i video e le interviste sul sito leodavincifilm.it e sulla pagina FB dedicata a Leo da Vinci – Missione Monna Lisa.

Informazioni

VirtusCinema Sommacampagna

Via Ospedaletto 4

info 349 7795283

www.virtuscinema.it