Musica e divertimento per la 7^ edizione di "Legnago a tutta birra"

Preparatevi, sta per tornare l' ormai tradizionale festa della birra di Legnago! Ben 17 metri di banco bar vi accoglieranno in piazza Garibaldi per la festa del luppolo.

Il menù della festa

birra Lowenbrau

cocktail

chupiti

panini

pizze

Gruppi live (rock)

DJ set

Festa, birra, festa, birra, festa, birra, festa, ecc.

Programma

Venerdì 21 giugno

Dalle 21:00 alle 24:00

HOLYGROOVE Led Zeppelin Tribute



Sabato 22 giugno

Dalle18.30 alle 21.30 OVODJ

Dalle 21.30 alle 24.00 FOR4A crossover-funck-rock



Domenica 23 giugno

Dalle 16.00 torneo di calcio balilla



Dalle 18.30 alle 24.00

DJSADGUY - VOICEPASCA (hop-hop, trap, reggaetton)



Locali aderenti in Piazza Garibaldi.

Beverage

Barba e Mostaci

Bar La Plaza

Jolly Roger

Bar Recoaro

TRINITY Cafe'

Ristoro

Macelleria Cesaro "con i suoi super Panini"

M'infarino "con delle pizze speciali"

(fonte Facebook Legnago a tutta birra)