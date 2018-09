Alla scoperta delle mura magistrali di Verona: quattro domeniche di passeggiate

Quattro passeggiate domenicali lungo le mura magistrali della città, con visite guidate gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.

Si parte domenica 30 settembre, con il tour visita al Bastione delle Maddalene, alla Rondella di San Zeno in Monte e alla Batteria di Scarpa. Le passeggiate proseguiranno nelle domeniche del 7, 14 e 21 ottobre, per itinerari sempre diversi alla scoperta di percorsi storico artistici, ambientali e naturalistici. L’iniziativa è promossa dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con Legambiente Verona e con il contributo di Amia.



Le visite guidate, condotte da volontari di Legambiente, porteranno i partecipanti a passeggiare lungo l’area collinare delle Mura e lungo il percorso dei bastioni. Tutte le passeggiate sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Le visite termineranno con un momento conviviale.

Questi i percorsi delle quattro le passeggiate, della durata di circa 3 ore.

Domenica 30 settembre ritrovo e partenza da Porta Vescovo alle 10.30; Bastione delle Maddalene e visita al Centro Documentazione Verona Città Fortificata, Vallo collinare di Cangrande, Rondella di San Zeno in Monte, Batteria di Scarpa di San Zeno in Monte.

Domenica 7 ottobre ritrovo in piazza dante alle 15; quindi Ponte Pietra, scalinata Castel San Pietro, Fontana del Ferro, Rondella San Zeno in Monte, Batteria di Scarpa di San Zeno in Monte.

Domenica 14 ottobre ritrovo Porta Palio alle 15; poi visite alle gallerie di contromina, Bastione di Santo Spirito, Bastione dei Riformati, Porta Nuova, Bastione della Santissima Trinità, Bastione di San Francesco.

Domenica 21 ottobre ritrovo in piazza San Zeno alle 15, poi Porta Fura/Porta Catena, Bastione di Spagna, Bastione di San Procolo, Porta San Zeno, Vallo del Bastione di San Zeno.

Info e prenotazioni: Legambiente Verona, via Bertoni, 4 mail info@parcomuraverona.it, tel. 392-29961472.