Al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto in scena "Le baruffe chiozzotte"

Venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 21 la Compagnia teatrale Tiraca, porta in scena al Teatr Astra di San Giovanni Lupatoto la commedia "Le baruffe Chiozzotte" di Carlo Goldoni, regia di Alessandro Albertin.

Opera corale, ambientata nella città lagunare di Chioggia che mette in scena le schermaglie amorose di un gruppo di pescatori e delle loro donne. Lo spunto iniziale alla commedia viene da una baruffa scatenata da Toffolo, reo di aver offerto a Lucietta, promessa sposa a Titta-Nane, una fetta di zucca arrostita. Questo semplicissimo e “innocente” gesto da il via ad una serie di pettegolezzi, preludio di nuovi litigi.

Le donne si lasciano ben presto andare ad alcune confidenze sulle avventure di Toffolo e, alla fine, nella baruffa sono coinvolti quasi tutti: mariti, fratelli e amici del borgo. A Toffolo non rimane che denunciarli tutti in Cancelleria. Ma durante i vari interrogatori si scopre ben presto che si tratta di semplici putelezi, ovvero di cose di poco conto, ragazzate, si direbbe. E prima che la giornata si concluda, in un clima di festoso lieto fine, verranno celebrati ben tre matrimoni.

Web: www.cinemateatroastra.it

(fonte foto Teatro Astra)