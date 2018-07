Latino lovers in Verona, il festival latino americano si allunga fino al 28 luglio

Le serate di festa organizzate dal Festival Latino Americano, presso Vallo Bastioni Via Città di Nimes, nel cuore di Verona, si prolungano fino al 28 luglio.

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 27 luglio - Serata colombiana con la musica di John Silva

Sabato 28 luglio - ultimo sabato di festa con la musica di Leo Wilber In primo piano musica, salsa, tango, bachata ed i balli caraibici più conosciuti in un connubio di festa, ottimo cibo e stand folkloristici.

Le serate offriranno interessanti incontri culturali e presentazioni di libri presso la Libreria LIBRE! di Via Interrato Acqua Morta (Verona) e la cornice danzante e folkloristica che ospiterà stand di artigianato etnico affiancate ai ben rodati stand culinari. Le proposte all'assaggio sono molteplici e lo spettatore sarà tentato dalle delizie esotiche della cucina brasiliana, cubana, dominicana, messicana e dell'apprezzatissima carne argentina.

Il festival darà seguito alla fortunata iniziativa degli ultimi tre anni proponendo una serata speciale in cui verrà eletta Miss Festival, concorso di bellezze latino americane aperto anche a ragazze e donne italiane, mentre verrà confermata un'attrezzatissima area bimbi per le famiglie realizzata in collaborazione con Agsm Energia e Amia. Biglietti acquistabili nei punti vendita Sisal al link: https://www.diyticket.it/festivals/54/latino-lovers-verona-2018

Per il programma completo consultare: Facebook latino lovers in Verona

