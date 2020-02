Lana Del Rey live all'Arena di Verona per il suo "Norman Fucking Rockwell Tour"

Lana Del Rey ha pubblicato lo scorso 30 agosto il suo quinto album in studio, "Norman Fucking Rockwell". La maggior parte dei brani presenti nel disco sono prodotti (e co-scritti) assieme a Jack Antonoff.

Nella tracklist troviamo “Venice Bitch”, “Mariners Apartment Complex”, “hope is a dangerous thing for a woman like me to have-but I have it” e il singolo “Doin’ Time”, splendida cover del brano dei Sublime.

L'appuntamento imperdibile in Italia per quello che si annuncia un concerto entusiasmante di Lana Del Rey è nelle splendida cornice dell'Arena di Verona, il prossimo 9 giugno 2020, con inizio del live alle ore 21.

Informazioni e contatti

Web: https://www.ticketone.it/lana-del-rey-biglietti

- https://www.facebook.com/lanadelrey/