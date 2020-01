Lamacchi e Del Pero per il terzo appuntamento di "Cantautori a Palazzo"

Terzo appuntamento per Cantautori a Palazzo mercoledì 22 gennaio nello splendido salone di Palazzo Camozzini: i protagonisti della rassegna saranno i cantautori Gilberto Lamacchi e Lorenzo Del Pero: quest’ultimo ha appena pubblicato il suo nuovo album di inediti “Dell’amore animale, dell’amore dell’uomo, dell’amore di un Dio” con l’etichetta veronese Vrec: un disco crudo che non usa eufemismi per descrivere la misera condizione umana di fronte ad un sentimento come l’amore troppo grande per la piccolezza degli uomini. Del Pero è un abile menestrello, cantastorie con un forte acume lirico ed un timbro potente e languido tra un Fabrizio De Andrè ed un Chris Cornell.

Gilberto Lamacchi, interprete e cantautore veronese diplomato al CET di Mogol, ritorna in concerto con il proprio materiale inedito dopo l’ottimo riscontro con le sue reinterpretazioni dei dischi di Fabrizio De Andrè come “Non al denaro non all’amore né al cielo” tratto dall’antologia di Spoon River o “La buona Novella”. Lamacchi si esibirà accompagnato dal Maestro Paolo Zanella al pianoforte, con i brani di “Storie ed altre storie”, il suo ultimo album con cui ha vinto (con il brano “La camera Rossa”) il Premio della Critica Mia Martini a Bagnara Calabra. Ha collaborato con Patrizio Baù, Giuseppe Anastasi, autore delle più belle canzoni di Arisa e con Enrico Nascimbeni. Regalerà anche qualche anticipazione del suo nuovo lavoro discografico in preparazione.

Cantautore, poeta, bohémien pistoiese Lorenzo Del Pero ha speso una vita per la musica e l’arte tra Londra, Berlino e diversi progetti musicali di matrice rock in lingua inglese (tre album in gioventù ma anche abusi di farmaci ed alcol che ne hanno impedito l’ascesa). Dopo diverse vicissitudini di vita tra Pistoia e l’Europa (tra queste tre esibizioni estive al Pistoia Blues aprendo i concerti di B.B. King, Robert Plant, Joe Satriani) arriva la svolta cantautorale ed il primo disco omonimo in italiano (2013) che contiene i brani simbolo di una rinascita anche spirituale. Dopo diversi anni ed un sodalizio alternato con il produttore Matteo Gaggioli ha realizzato il nuovo disco “Dell’amore animale, dell’amore dell’uomo, dell’amore di un Dio” (Vrec/Audioglobe) anticipato dal singolo “Verrà la pioggia”. Un disco sofferto che racconta un artista labile e introverso alla ricerca della salvezza tramite la musica.

Palazzo Camozzini è in Via San Salvatore Vecchio 6 a Verona. Dalle 20:30 sarà aperto l’accesso con la possibilità di visitare le sale del Palazzo. Ad ogni presente sarà omaggiato un disco del catalogo dell’etichetta discografica.

Informazioni e contatti

Inizio concerto ore 21. Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: 340 596 2992 – 3482350324. La nuova rassegna di musica d’autore “Cantautori a Palazzo” è realizzata da Palazzo Camozzini in collaborazione con Vrec Music Label, davvero comunicazione e Associazione Maybe.

