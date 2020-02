Per San Valentino "Lago di Garda in love" a Valeggio sul Mincio e Borghetto

Una vera rassegna d’amore e cuori travolgeranno Valeggio sul Mincio e Borghetto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020, in occasione della festa degli innamorati. Dieci sono i Comuni che parteciperanno alla terza edizione dell’evento organizzato da Promo E20, per Valeggio e Borghetto sarà la prima volta. La scelta dell’amministrazione comunale di aderire è stata dettata dal un duplice obiettivo: destagionalizzare e quindi ampliare la propria offerta turistica e offrire ai valeggiani una nuova opportunità di festa all'interno della propria comunità.

La tre giorni più romantica dell’anno inizierà venerdì 14 febbraio a Borghetto, sul ponte degli innamorati, alle 17.30 Radio Pico scalderà l’atmosfera con musica romantica, ambientazione dell’iniziativa che si terrà alle 18: "Un bacio da ricordare", accompagnato dall’aperitivo in love. Sabato 15 febbraio l’atmosfera piena d’amore verrà suggellata alle 16 con poesie d’amore che giovani attori reciteranno intorno al pozzo a Valeggio sul Mincio per proseguire con musica on the road della SI FA Band. Una domenica ricca di appuntamenti chiude la rassegna: si inizierà al mattino con il mercatino dell’artigianato che verrà allestito in piazza e la partenza per una passeggiata romantica con il CTG El Vissinel. Alle 15, nell’atrio del Comune, verranno premiate le vetrine più belle che hanno deciso di partecipare alla sida, mentre alle 16.30 partirà il corteo di sbandieratori che coinvolgerà il paese in una sfilata storica.

All’iniziativa dell’amministrazione comunale hanno aderito ristoranti, bar e attività commerciali di ogni tipo: pastifici, parrucchieri, artigiani, negozi di abbigliamento e di oggettistica. Sono già oltre sessanta le attività commerciali che hanno aderito alla proposta, proponendo omaggi, sconti e proposte dedicate agli innamorati per tutti e tre i giorni.

Il programma

VENERDÍ 14 FEBBRAIO, Borghetto – Ponte di Legno

Ore 17.30 – RADIO PICO IN LOVE – MOMENTI SPECIALI - Animazione e musica romantica dalla postazione mobile di Radio Pico. Un angolo di musica per riscaldare i cuori delle coppie presenti.

Ore 18 – UN BACIO DA RICORDARE - Un bacio da ricordare! Tutte le coppie presenti saranno invitate a baciarsi sul ponte di legno di Borghetto (Ponte degli innamorati) per iniziare in modo romantico, e con la musica di Radio Pico, la serata di San Valentino.

Ore 18 – APERITIVO IN LOVE - In alto i calici di vino Chiaretto per brindare all'Amore! Un momento romantico per iniziare con noi la serata di San Valentino.

SABATO 15 FEBBRAIO, Valeggio e Borghetto

Dalle ore 16 – POESIE INTORNO AL POZZO - Poesie d’amore e brani da libri, recitati da giovani attori, intorno al pozzo di piazza a Valeggio.

Dalle ore 16 – POESIE INTORNO AL POZZO - Poesie d'amore e brani da libri, recitati da giovani attori, intorno al pozzo di piazza a Valeggio.

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 – MUSICA IN LOVE - Musica on the road, dal centro di Valeggio sul Mincio a Borghetto, con la SI FA Band.

DOMENICA 16 FEBBRAIO, Valeggio e Borghetto

Ore 9.30 – PASSEGGIATA ROMANTICA - Visita guidata gratuita con CTG El Vissinel, alla scoperta dei luoghi più romantici. Ritrovo e partenza davanti al Municipio.

Ore 9.30 – PASSEGGIATA ROMANTICA - Visita guidata gratuita con CTG El Vissinel, alla scoperta dei luoghi più romantici. Ritrovo e partenza davanti al Municipio.

Ore 15 – LA VETRINA PIU' BELLA - Premiazione del concorso per allestimenti a tema, nell'atrio del Palazzo Municipale.

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 – BANDIERE IN LOVE - Esibizione itinerante con vari spettacoli di bandiere accompagnati dal suono di tamburi e chiarine nel centro di Valeggio sul Mincio e a Borghetto.

Dalle ore 9.00 alle ore 18 – I LOVE SHOPPING!

Mercatino di artigianato artistico e creativo e negozi aperti, in Piazza Carlo Alberto.

Mercatino di artigianato artistico e creativo e negozi aperti, in Piazza Carlo Alberto.

Informazioni e contatti

Web: https://valeggio.com/destinations/lago-di-garda-in-love

- http://www.lagodigardainlove.it/

Evento Facebook