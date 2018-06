A Garda è in arrivo l'11^ edizione della Festa delle Fate

La Pro loco di Garda in collaborazione con Marzia Crystal Campagnari presenta la 11° edizione della Festa delle Fate, evento Fantasy e culturale del lago di Garda.

Venerdì 22 giugno h. 19.00 inizia la Notte dei 4 Elementi con la meditazione con i Cristalli, la conferenza su come usare alcuni amuleti magici e la lettura piscomagica dei tarocchi. Dalle ore 20.00 storie medievali in musica con figuranti e alle 21.30 fiabe in musica con la danza del Fuoco.

In quest'edizione 2018, la giornata di sabato 23 giugno, fino a notte inoltrata, è dedicata alla Natura, allo Spirito e alla Donna con il Rito del Battesimo della Fata, la Benedizione del Grembo, la meditazione psico-sciamanica e la rievocazione del Matrimonio Elfico al quale chiunque può partecipare e celebrare il rito dell’amore. E' sempre presente Roberto Fontana con la lezione di scrittura elfica. Alle 17.00 intrattenimento con musica spirituale e alle 21.00 concerto con The Midnight. A mezzanotte celebrazione del rito simbolico dell’Accensione del Fuoco Sacro.

Domenica 24 giugno si va a Scuola di Magia e per tutti c’è la possibilità di partecipare a lezioni di pozioni, di duelli con le bacchette per conseguire il diploma di fata o mago e per i più temerari lezione di volo con la scopa magica per prenderne la patente! Si può partecipare alla lezione didattica di uccelli rapaci con dimostrazione di volo e al pubblico è data la possibilità di richiamare a sé i veri protagonisti della giornata per vederli posarsi tranquillamente sul proprio pugno.I rituali magici sono dedicati alle Fate e sono a disposizione e gratuiti per tutti quelli che vi vogliono partecipare. Presenti autori fantasy, Roberto Fontana e il workshop di scrittura elfica, operatori olistici per trattamenti energetici. Alle 20.30 concerto di musica tradizionale Irlandese.

Torna per l' 8° anno la magia del Cosplay, l'arte di travestirsi e interpretare un famoso personaggio di cartoni, film, videogiochi o fumetti. Domenica 24 giugno magico raduno Cosplay per partecipare al contest e stare assieme in un ambiente da fiaba presso l'Arena del Drago.

