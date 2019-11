Sul lago di Garda "I due giorni del Bardolino e del Chiaretto"

"I due giorni del Bardolino e del Chiaretto" sono in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre, quando al ristorante La Loggia Rambaldi e nell’adiacente Barchessa a Bardolino si terranno i due eventi #BardolinoCru e Il Chiaretto che verrà, voluti dal Consorzio di Tutela Chiaretto e del Bardolino.

Giunta alla sua seconda edizione, #BardolinoCru è la manifestazione di sabato 7 dicembre dedicata ai Bardolino delle future sottozone Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna proposti in varie annate. Saranno presenti anche dieci vignaioli dei “cru” della DOC sudtirolese St. Magdalener nel nome delle forti affinità che legano i vini rossi a base di Corvina e di Schiava. Una sessantina i vini in assaggio.

Seconda edizione anche per Il Chiaretto che verrà, la pre-anteprima dell’annata 2019 del Bardolino Chiaretto: domenica 8 dicembre si degusterà il Chiaretto “da vasca” dell’ultima vendemmia, che verrà messo a confronto con il Chiaretto del 2018. Un centinaio i vini in degustazione.

I banchi d’assaggio di #BardolinoCru saranno aperti dalle 14 alle 20. Il Chiaretto che verrà, invece, sarà aperto dalle 10 alle 20. Il costo del calice per le degustazioni di #BardolinoCru è di 15 euro per l’intero, mentre per Il Chiaretto che verrà è di 10 euro. Il costo del biglietto per entrambe le giornate è di 20 euro. Il biglietto ridotto è pari ad 8 euro ed è riservato ai soci Ais, Onav, Fisar, Fis, Aspi, Slow Food. Per i residenti nel Comune di Bardolino l’ingresso a #BardolinoCru è di 8 euro, mentre Il Chiaretto che verrà è gratuito.

Informazioni e contatti

Web: www.bardolinotop.it

- www.facebook.com/ fondazionebardolinotop