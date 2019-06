Sulle sponde del lago di Garda l'imperdibile "Campionato italiano dei corpi dipinti"

Dal 14 al 16 giugno è in arrivo sulle sponde del lago più bello d'Italia l'imperdibile XIV edizione del "Campionato italiano dei corpi dipinti".

Da sempre sul Lago di Garda in Veneto, per il terzo anno consecutivo nel Comune di Garda che diventerà per l'occasione la capitale italiana dell'arte di dipingere i corpi.

Il "quartier generale culinario" di questa edizione sarà presso il Ristorante Pizzeria AI CIGNI, a pochissimi metri dalle aree artistiche.

(fonte Facebook Campionato dei corpi dipinti)