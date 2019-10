Uscita fotografica aperta a tutti al lago di Tovel per catturare i colori dell'autunno

Per imparare a fotografare i colori dell'autunno con le tecniche più efficaci, lo studio fotografico Officinazero6 organizza un'uscita fotografica al lago di Tovel aperta a tutti. Sarà una giornata dedicata alla fotografia di paesaggio in cui si potranno scoprire e sperimentare diverse tecniche per riprendere al meglio i colori di questa stagione.



Durante l'uscita pratica, i fotografi di Officinazero6 illustreranno le impostazioni migliori da applicare in camera, i vari accessori necessari e gli obiettivi più adatti a questo genere fotografico, per un controllo perfetto sul risultato creativo.