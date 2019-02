"Lago di Garda in Love", sei splendide località per tanti eventi in occasione di San Valentino

La romantica kermesse, in programma dal 14 al 17 febbraio in occasione di San Valentino, coinvolge sei incantevoli cittadine del Lago di Garda: Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda e Torri del Benaco. Simbolo dell’evento è la “Passeggiata d’Amore – 3.000 passi che fanno bene al cuore”, il percorso pedonale sul lungolago che collega Bardolino a Garda e viceversa.

Peschiera del Garda (centro storico) e Castelnuovo del Garda (lungolago lido di Campanello) ospiteranno la scritta LOVE dell’evento per poter scattare dei selfie romantici, oltre ad eventi dedicati al tema dell’amore.

Il centro storico di Lazise accoglierà il mercatino dell’artigianato “Mani Cuore Passione” e l’evento romantico aperto alle coppie “Dogana in Love” insieme ad altri eventi all’interno dello storico edifico della Dogana Veneta che sul far della sera si tingerà di rosso.

Bardolino ospiterà l’area del “Chiaretto in Love” dove si potranno degustare alcuni piatti tipici del territorio veronese. Chi passeggia lungo il porto vecchio di Bardolino non può perdere l’occasione di compiere un giro attorno alla Preonda e di scoprirne la sua leggenda. Sabato sarà anche il momento dei “Soffi di passione…in rosa”, uno spettacolo da non perdere.

A Garda, nella Vela del Cuore, si alterneranno show cooking e degustazioni. L’evento si concluderà in bellezza sul Lungolago Regina Adelaide con i Soffi d’Amore, la scenografica cascata di coriandoli a forma di cuore. A seguire, il celebre “Bacio lungo un minuto”.

A Torri del Benaco il maestoso Castello Scaligero diventerà il Castello degli Innamorati e per l’occasione il giovedì sera si potrà assistere alla sua scenografica accensione, a seguire un “Bacio lungo un minuto” all’interno del cuore rosso allestito in Piazza Calderini e uno spettacolo piromusicale ispirato ai testi di Romeo e Giulietta.

Nei quattro giorni dell’evento sarà possibile partecipare all’iniziativa il “Messaggio del Cuore, Ti scrivo che ti amo!” nelle piazze di Lazise, Bardolino e Garda e l’intrattenimento di Gardaland e della Funivia Malcesine – Monte Baldo non mancherà.

Gli eventi da non perdere in programma tutti i giorni

SELFIE IN LOVE - PESCHIERA DEL GARDA, CASTELNUOVO DEL GARDA, LAZISE, BARDOLINO, GARDA E TORRI DEL BENACO

Scatta il tuo selfie accanto alla scritta LOVE Cerca la caratteristica scritta LOVE che accomuna tutte le località aderenti all’iniziativa e scatta una foto romantica che potrai condividere sui canali social dell’evento con #lagodigardainlove #lungolagodamore.

LIDL IN LOVE - LAZISE BARDOLINO GARDA

Un dolce regalo! Passa negli spazi allestiti da Lidl, main sponsor dell’evento, in distribuzione i palloncini dell’amore e un assaggio di squisita cioccolata Lidl.

PASSEGGIATA DELL’AMORE - BARDOLINO GARDA

3.000 passi che fanno bene al cuore! La passeggiata che si snoda tra Bardolino e Garda è uno degli appuntamenti imperdibili dell’evento. Sono circa 3 km percorribili a piedi in entrambe le direzioni. Sarete guidati da Cupido lungo tutto il percorso con cuoricini per terra, stendardi e poesie ai lampioni.

MESSAGGIO DEL CUORE - LAZISE BARDOLINO GARDA

Ti scrivo che ti amo! Lascia il tuo messaggio d’amore, appendilo in bacheca e ricevi la squisita cioccolata Lidl! Le frasi più belle scritte nell’arco dei giorni dell’evento verranno omaggiate con speciali cadeaux.

VELA DEL CUORE - GARDA

Un Amore di gusto! Nel padiglione appositamente allestito per l’evento in Piazza del Municipio a Garda si potranno gustare piatti tipici che riscaldano il cuore. Risotto del Cuore al Radicchio di Verona IGP, Torta Sbrisolona al radicchio e vino Chiaretto di Bardolino.

INNSBRUCK IN LOVE - GARDA

Fuga d’Amore! Scopri all’interno della Vela del Cuore le novità turistiche della città di Innsbruck, una perla tra le cime alpine.

CHIARETTO IN LOVE - BARDOLINO

Un Amore di gusto! Nel padiglione appositamente allestito per l’evento sul lungolago di Bardolino si potranno gustare piatti tipici che riscaldano il cuore. Nodini d’Amore, Sfogliatine di Villafranca e vino Chiaretto di Bardolino.

DIVERTIMENTO IN LOVE - LAZISE BARDOLINO GARDA

Prezzemolo e Baldo...che passione! Incontra le mascotte di Gardaland e della Funivia di Malcesine - Monte Baldo sul lungolago di Lazise, Bardolino e Garda. A sorpresa durante l’evento sarà possibile incontrare i vostri beniamini e scattare una foto ricordo.

LA PREONDA - BARDOLINO

La pietra dell’amore! Grande tavola di pietra rosa situata nei pressi del porto vecchio, la “Preonda” , è il porta fortuna di tutti gli innamorati. La leggenda narra che le coppie che girano intorno a questa antica pietra siano baciati da felicità e buona sorte.

IL CUORE ROSSO DEL LAGO - TORRI DEL BENACO

Simbolo dell’Amore! Un grande cuore allestito in Piazza Calderini nel centro di Torri del Benaco, un simbolo che porterà fortuna a tutti coloro che si baceranno al suo interno.

TERRAZZA D’AMORE - TORRI DEL BENACO

Ammira il lago dal Castello Scaligero! Sali sulla terrazza degli innamorati del Castello Scaligero e ammira il cuore nella piazzetta sottostante. Potrai godere di uno sguardo romantico sul Lago di Garda e sul territorio circostante.

ROSSO DI SERA - LAZISE BARDOLINO GARDA TORRI DEL BENACO

Monumenti simbolo dei paesi del lago che la sera si illumineranno di rosso. Da non perdere la vista di alcuni eleganti monumenti che si “vestiranno” di rosso al calar della sera. Assumeranno questa magica atmosfera il Castello Scaligero a Torri del Benaco, i palazzi municipali a Garda e Bardolino e la Dogana Veneta a Lazise.

MERCATINI IN LOVE - LAZISE BARDOLINO GARDA

Prodotti con il Cuore! Nel centro di Lazise e sul lungolago di Bardolino e Garda sanno presenti con le loro bancarelle alcuni produttori di artigianato e prodotti tipici per rendere ancora più interessante la vostra passeggiata romantica.

Informazioni

Web: http://www.lagodigardainlove.it/