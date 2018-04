Lady Day a Vinitaly and the city: una serata di musica e testimonianze al femminile contro la violenza sulle donne

Si terrà, venerdì 13 Aprile 2018 alle ore 21.00 a Piazza Dei Signori a Verona, inserita nell’ambito delle manifestazioni di “Vinitaly Ad The City 2018”, la seconda tappa di “Lady Day”, spettacolo musicale nato da un’idea di Enzo Onorato, prodotto da Lilium Produzioni e Doc Live. Presentato da Francesca Cheyenne (RTL 102.5), lo spettacolo, che prende il nome dall’omonima canzone di Lou Reed, vuole essere un momento di riflessione e confronto sulle condizioni attuali del mondo femminile e vedrà la partecipazione di Gigliola Cinquetti in un set acustico, che da più di 50 anni continua a cavalcare i vertici nel mondo dello spettacolo musicale, conquistando una popolarità immediata in tutto il Mondo. La sua canzone "Non ho l'età" ha significato un fenomeno sociale ed è una delle canzoni più richieste nella storia della musica italiana. Saliranno sul palco anche alcune giovani artiste veronesi, particolarmente sensibili al tema e impegnate nel sostegno delle iniziative ad esso collegate.

Veronica Marchi, cantautrice molto creativa reduce da XFactor 2016, Angelica Peroni, presente nella scena musicale del luogo da quando aveva 14 anni. La Soul music e l'R'n'B contemporaneo sono nel suo sangue da sempre, Sole, giovanissima Artista, nel 2015 partecipa ad XFactor arrivando sul palco dei BootCamp, posizionandosi tra le prime 12 della categoria Under Donne capitanata da Skin, frontwoman degli Skunk Anansie. Le esibizioni delle musiciste saranno intervallate da lettere, testimonianze e racconti, lette da Isabella Caserta, Attrice eclettica, allieva di Giorgio Albertazzi e negli anni ha collaborato con i più prestigiosi Teatri d’Italia e nel mondo. I testi delle testimonianze sono forniti dalla Fondazione Famiglia Materna che lavora da anni sulla Violenza di genere e in collaborazione con le associazioni territoriali impegnate nella cura e nella prevenzione delle violenze.

Nella serata sarà presente Emanuela Skulina, una delle responsabili della Fondazione, che spiegherà gli interventi fatti in favore di donne in difficoltà. Saranno, inoltre, presentati il Libro “Gocce di Veleno” della giornalista, scrittrice e voce storica di Rtl, Valeria Benatti. Libro che l’autrice ha dedicato alle donne maltrattate. E l’Associazione “Donne del Vino”, nata nel 1988 che conta più di 750 socie in tutta Italia che è rappresentata, in occasione del Lady Day a Vinitaly and the City, da Massimilla di Serego Alighieri. Grazie al coinvolgimento e alla sensibilizzazione del pubblico e della stampa sul tema, molti risultati sono stati ottenuti, ma la strada verso l’eliminazione totale del fenomeno è ancora lunga e “Lady Day vuole essere lo strumento per non fare spegnere l’attenzione sulla violenza di genere.