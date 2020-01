"Osservare liberi dal giudizio", laboratorio yogico di comunicazione nonviolenta

Se vorresti imparare a esprimere le tue emozioni in modo più empatico per migliorare le tue relazioni partecipa a questo primo laboratorio che unisce lo Yoga Himalayano e la Comunicazione Nonviolenta, così come insegnato da Marshall Rosenberg.

Appuntamento a Verona presso SPAZI83 il 25 gennaio 2020 dalle ore 9.

Informazioni e contatti

Web: https://m.facebook.com/paesagginteriori/events/