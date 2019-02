Laboratorio sugli strumenti informatici compensativi Aid per ragazzi con Dsa

La Sezione AID di Verona ha aperto le preiscrizioni al Laboratorio Informatico AID rivolto ai ragazzi con DSA e loro genitori per diffondere il corretto utilizzo degli degli strumenti informatici compensativi.

I tre incontri si terranno presso la scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”, in via Colombo, 20 a Povegliano Veronese (VR), sabato 16, 23 e 30 marzo 2019 dalle 15 alle 17 per i ragazzi con DSA della scuola secondaria di primo grado (medie) e biennio scuola secondaria di secondo grado (biennio superiori), e sabato 16 e 30 marzo 2019 dalle 15 alle 17 per genitori dei ragazzi con DSA di scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie).

Preiscrizioni entro il 5 marzo 2019: https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/laboratorio-informatico-povegliano-2019.