Laboratorio informatico Aid a Isola della Scala

Come si usano gli strumenti informatici compensativi? La Sezione AID di Verona, in collaborazione con l'I.C. F.lli Corrà di Isola della Scala, propone un laboratorio informatico AID 2019.

Due incontri per ragazzi con DSA di scuola secondaria di primo e secondo grado guidati da tutor specializzati AID per imparare a usare i libri digitali con il programma LeggiXme e conoscerne le potenzialità per apprendere modalità per costruire le mappe da utilizzare nello studio.

Il primo appuntamento è per il 30 novembre, mentre la seconda data è fissata il 7 dicembre 2019, ore 14 - 16, presso la scuola Secondaria di I grado F.lli Corrà di Isola della Scala. Iscrizione on-line entro il 26 novembre 2019.

Informazioni e contatti

Web: https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/laboratorio-informatico-aid-2019