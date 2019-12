Laboratorio di disegno onirico e psicodramma

Quattro incontri in cui il disegno e lo psicodramma ti accompagnano a liberare e a superare blocchi o convinzioni che limitano la tua espansione: «Attraverso il disegno hai la possibilità di esprimere quelle parti di te che la mente cosciente tiene nascoste e con lo "Psicodramma" le metti in scena armonizzandole. Non sono richieste capacità artistiche e non ci interessa il risultato pittorico. Ciò che è importante è l'esperienza che fai!».

In una dimensione leggera e giocosa "Il barattolo magico" offre la possibilità di:

Riconoscere e superare le paure del proprio “bambino ferito”

Fare pace col passato

Andare oltre i tuoi schemi mentali limitanti

Indirizzare la creatività in tutto ciò che svolgi

Trasformare i tuoi lati spigolosi in risorse

Come si Svolge:

Dopo una breve introduzione del tema dell'incontro ti accompagno in un “sogno” che poi disegnerai.

Finito il disegno lo analizzeremo insieme e, se vorrai, potrai rappresentarlo attraverso lo psicodramma.

Musica e movimento accompagnano la serata.

Tema della serata del 5 dicembre: L'ABITO CHE INDOSSO.

Informazioni e prenotazioni

Tel. 339 7820065

Mai: marcella.valameri@gmail.com