LABORATORIO DI MANDALA - Livello base

con Elisabetta Lucchi

organizzato da Università del Tempo Libero di Negrar (VR)



Cinque incontri a partire da martedì 23 ottobre 2018 con orario 15.00/17.30 presso Utl Negrar, Via Chiesa di S. Maria 12/a, Santa Maria di Negrar (VR).



Nel corso del laboratorio, verranno brevemente introdotte le origini ed il significato del mandala e le/i partecipanti impareranno a disegnare e colorare il proprio mandala personale (mandala base geometrico) utilizzando le matite colorate. La tecnica del mandala è accessibile a tutti e non richiede alcuna precedente esperienza di disegno o pittura.



NOTE ORGANIZZATIVE

Per le iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria dell'Università del Tempo Libero di Negrar, cell.. 348 2416951 - email: segreteria@utlnegrar.com

Quota di partecipazione: € 60,00

Ogni partecipante dovrà portare con sé: matita da disegno HB, gomma, matita-gomma, temperamatite, compasso, riga (60 cm), forbice, matite colorate di buona qualità.