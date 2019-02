Riciclare oggetti usati: all'ex Arsenale di Verona laboratori gratuiti per tutte le età

Bambini, giovani e famiglie saranno i protagonisti delle nuove attività del Centro di Riuso Creativo, in programma da marzo a maggio 2019. Ampio il ventaglio di laboratori gratuiti proposti all’Arsenale, che consentiranno di scoprire come riutilizzare gli oggetti di scarto, valorizzandoli come risorse. Workshop che si divideranno in laboratori dedicati a giovani e adulti, conl’iniziativa “Mettiti in gioco”, e appuntamenti dedicati a genitori con bambini da 3 a 10 anni, con “I sabati delle famiglie”.

Per partecipare è necessario prenotarsi all’Ecosportello del Comune, al numero 335 8242946, o via e-mail all’indirizzo ecosportello@comune.verona.it.

Nei laboratori “Mettiti in gioco”, proposti il martedì dalle 17.30 alle 19.30 e il giovedì dalle 17 alle 19, sarà possibile acquisire tecniche utili per il riutilizzo di materiali. Negli incontri in programma: martedì 5 marzo “Piastrella con tecnica patchwork Boro Boro”, martedì 12 marzo “Primavera in bicicletta”, giovedì 21 marzo “Borsa bicicloidea”, martedì 26 marzo “Astuccio porta attrezzi bicicletta”, giovedì 28 marzo “Sottotazza atarashii”, martedì 2 aprile “Un cuore per un libro!”, giovedì 4 aprile “Legature d’oriente”, giovedì 11 aprile “Parati Pocket: portadocumenti”, martedì 16 aprile “Eco-scompiglio: da ombrello a borsa” e martedì 14 maggio “Zip! A tutto riciclo”. E’ possibile l’iscrizione solo ad un massimo di due laboratori.

“I sabati delle famiglie” coinvolgeranno invece i più piccoli che, con l’aiuto di mamma e papà, creeranno oggetti semplici e utili con materiale di riuso, e potranno giocare liberamente con legni ed elementi di scarto. In programma, sempre dalle 10 alle 12: sabato 2 marzo “A carnevale ogni riciclo vale!”, sabato 9 marzo “Cicloportachiavi”, sabato 16 marzo “Ciak si ghiaccia!”, sabato 30 marzo “L’orchestra della natura”, sabato 6 aprile “Per filo e per chiodo: String Art”, sabato 13 aprile “Creo e invento case e città”, sabato 4 maggio “Scatole e segreti” e sabato 11 maggio “Bambole di Chancay”.

Il calendario completo dei laboratori è consultabile sul sito dell’Ecosportello del Comune alla pagina ecosportello.comune.verona.it nella sezione dedicata al Centro di Riuso Creativo.