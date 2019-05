Enogastronomia e divertimento con "La via della bionda" a Cerea

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 torna "La via della bionda". I migliori locali di Cerea ti aspettano nel cuore del nostro splendido paese, in via Paride, per questa due giorni all'insegna della buona birra e del divertimento.

Oltre 300 metri di degustazioni di ogni genere, dove ogni locale proporrà la sua birra e il suo cibo! A partire da sabato 1 giugno, dalle ore 17, fiumi di birra e stand gastronomici di ogni genere! Un evento di Cerea per Cerea e non solo, adatto a tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Evento organizzato in collaborazione con Pro Loco Cerea e Comune di Cerea VR.

(fonte Facebook La via della bionda)