Tour romantico nella città di Verona: la vera storia di Giulietta e Romeo

Siete sicuri di sapere tutto sulla leggenda di Giulietta e Romeo? Si tratta di una storia vera o inventata? Giulietta e Romeo sono esistiti veramente? È stato Shakespeare a scrivere la storia?

Le Guide autorizzate di Verona, vi invita a scoprire tutto quello che avreste voluto sapere su Romeo e Giulietta e che non avete mai osato chiedere, con la visita guidata sulle tracce della leggenda, domenica 18 febbraio alle 14.00, nella città di Verona!

Con questo tour romantico della città di Verona scoprirete tutto sulla storia d'amore più famosa al mondo: il contesto storico, le faide medievali, i luoghi dove potrebbero essersi svolti i fatti raccontati, gli autori delle varie versioni e le loro avvincenti vicende personali, gli intrighi, le voci, le dicerie, i misteri.

IL TOUR

In due ore per le vie, le piazze, gli scorci più belli della città, accompagnati da una guida esperta e autorizzata di Verona, vedrete il Palazzo dei Montecchi, le case dei Capuleti, il luogo del duello di Romeo e Tebaldo, le mura che Romeo dovette lasciarsi alle spalle fuggendo verso l'esilio, i mausolei dei Signori della Scala che governavano Verona nel Medioevo, il sarcofago vuoto dove secondo la tradizione fu sepolta Giulietta.

Scoprirete poi Masuccio Salernitano, Matteo Bandello e soprattutto Luigi da Porto, gli sconosciuti poeti che per primi raccontarono la tragica vicenda.

A CHE ORA?

Domenica 18 febbraio alle ore 14.00.

Ritrovo con la guida in Piazza Bra davanti al Monumento di Vittorio Emanuele

COSTO?

10 euro (pagamento on line) + 3 euro a persona per l'ingresso alla Tomba di Giulietta da pagare in loco presso la biglietteria (facoltativo, si può anche scegliere di non entrare).

COME CI SI ISCRIVE?

Basta effettuare il pagamento on line e si risulta iscritti.

https://booking.virtuopolitan.com/preview.php?id=4

COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO?

Pagamento on line. Una volta pagata la quota ti verrà inviata una mail di avvenuto pagamento.

Solo 25 posti disponibili. Pagamento e prenotazione entro giovedì 15 febbraio. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.