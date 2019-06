"La Tempesta" di William Shakespeare in scena al Teatro Romano con Eros Pagni

"La Tempesta" di William Shakespeare, nella traduzione di Gianni Garrera e la regia di Luca De Fusco, ha inaugurato la terza edizione di ‘Pompeii Theatrum Mundi’ al Teatro Grande di Pompei, con tre serate di tutto esaurito e lunghi applausi finali.

Il 28 giugno, in replica poi il 29 giugno, lo spettacolo aprirà al Teatro Romano la sezione dedicata alla prosa dell’Estate Teatrale Veronese e il 71° Festival Shakespeariano. Sul palco Eros Pagni, per la prima volta nel ruolo del grande personaggio shakespeariano Prospero, Gaia Aprea nel doppio ruolo di Calibano e Ariel, Alessandro Balletta in quello di Francisco, Silvia Biancalana Miranda, Paolo Cresta Sebastiano, Gennaro Di Biase Stefano, Gianluca Musiu Ferdinando, Alessandra Pacifico Griffini Giunone, Alfonso Postiglione Trinculo, Carlo Sciaccaluga Alonso,Francesco Scolaro Adriano, Paolo Serra Antonio, Enzo Turrin Gonzalo.

Se pur davanti ad una versione lontana dalla tradizione, singolare in ogni aspetto e con la traduzione a tratti libera di Garrera, il pubblico ha apprezzato e premiato con grande entusiasmo questa edizione dell’opera shakespeariana in cui l’isola di Prospero è un’immensa biblioteca e Prospero (un Eros Pagni definito ‘superlativo’ dalla critica) è un mago chiuso nel suo luogo di studio e riflessione, che si trasfigura con giochi di allucinazioni creando un’isola che non c’è. Tutto si trova nella testa del mago, compresi Ariel e Calibano (interpretati da una ‘generosa’ Gaia Aprea) che in questa edizione diventano una sorta di Jekyll e Hyde. Il regista sceglie infatti la chiave di lettura fornita da Renè Girard nel saggio Shakespeare. Il teatro dell’invidia, dove il protagonista del dramma è visto come un artista e tutto ciò che succede, succede nella sua mente.

Le scene e i costumi sono di Marta Crisolini Malatesta; il disegno luci di Gigi Saccomandi; le musicheoriginali di Ran Bagno, le coreografie di Emio Greco e Pieter C. Scholten, le installazioni video diAlessandro Papa.

La produzione dello spettacolo è del Teatro Stabile di Napoli–Teatro Nazionale con Fondazione Campania dei Festival–Napoli Teatro Festival Italia 2019 e Teatro Nazionale di Genova.

