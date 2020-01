"La signora del Martedì", incontro con Massimo Carlotto alla Libreria pagina 12

In occasione dell’uscita nazionale mercoledì 22 gennaio 2020 del nuovo romanzo “La signora del Martedì” (edizioni e/o) di Massimo Carlotto, l’autore sarà impegnato in un tour di presentazione nelle librerie del Veneto. Sabato 25 gennaio alle 18.30 Massimo Carlotto sarà alla Libreria pagina 12 di Verona.

La trama

Un attore porno in disarmo, una donna messa alla gogna, un travestito dalla doppia vita. La macchina del fango, i giornalisti a caccia di scoop e i politici dall’ambizione sfrenata stanno trasformando la società in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” colpevole e giustiziato. Massimo Carlotto va oltre il noir. In questo libro non c'è più solo il lato oscuro e criminale della società. Siamo tutti noi a essere interpellati. Un romanzo memorabile che svela un lato inedito di uno dei più grandi scrittori italiani.