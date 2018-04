La scienza (divertente) sbarca a Le Corti Venete di San Martino Buon Albergo

Toccare la scienza con mano, provare, sperimentare, rispondere a domande curiose scoprendo i risultati sul campo. Imparando, sì, ma divertendosi. Sono gli ingredienti del successo di Experia, la mostra interattiva che ha già fatto registrare il tutto esaurito prima ancora di iniziare. Il centro commerciale Le Corti Venete la ospiterà in galleria dal 9 al 22 aprile, e già 40 classi, per un totale di 900 bambini, delle scuole primarie e secondarie di 1° grado della provincia di Verona (Nogarole Rocca, Zevio, San Martino Buon Albergo, Verona, Oppeano, Ronco all’Adige, Roncà, Veronella e Zimella) si sono iscritte gratuitamente per partecipare ai laboratori interattivi proposti all’interno del percorso didattico. La mostra è realizzata da Pleiadi, società leader nella divulgazione scientifica, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di San Martino Buon Albergo e in collaborazione con Vivigas.

Inizialmente pensata per ospitare una ventina di classi, la direzione del centro ha dovuto riorganizzare i turni per poter far posto alle tantissime richieste arrivate, non potendo comunque accontentare quasi la metà delle domande. Una risposta fortissima da parte delle scuole del territorio che hanno aderito in massa alla possibilità di far uscire i ragazzi dalle mura scolastiche (il pulmino per il trasporto è stato messo a disposizione gratuitamente dalla direzione de Le Corti Venete) per regalare loro la possibilità di sperimentare la scienza in modo divertente e curioso coinvolgendoli in prima persona. Saranno loro, infatti, i protagonisti dei tanti esperimenti scientifici che, guidati dal personale della mostra, potranno testare sul campo in tutta sicurezza.

Experia è un science center itinerante, formato da grandi esperimenti interattivi che tutti potranno provare per comprendere i fenomeni fisici del quotidiano, grazie ai quali si affronteranno i principi del movimento dei fluidi, della pressione e dell’attrito. Come fanno a muoversi i mezzi con le ruote quadrate? Cosa accade quando strofini un panno di lana su una superficie di plastica? Tutti possono sollevare sacchi da 10 kg? Grazie a questi grandi esperimenti interattivi gli studenti comprenderanno le forze e i loro principi.

Le macchine interattive e il laboratorio didattico coinvolgono e stimolano gli studenti in un percorso che, realizzato secondo le più recenti indicazioni sulla science communication raccomandate dall’Unione Europea, vuole favorire la partecipazione e l’interazione dei visitatori. Le visite guidate e i laboratori dedicati alle scuole sono stati organizzati dal lunedì al venerdì su doppio turno: dalle 9 alle 10.30 e dalle 10.30 alle 12. Inoltre, alla fine dei laboratori ad ogni classe verranno date indicazioni per partecipare al concorso che metterà in palio 3 microscopi. Ma anche i bambini che non parteciperanno con la classe agli esperimenti durante la settimana potranno farlo nel weekend! Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, e poi sabato e domenica dalle 10 alle 18.30 la mostra sarà aperta a tutti e i ragazzi che vorranno provare gli esperimenti saranno comunque condotti per mano dallo staff presente.

Sono in programma, inoltre, spettacoli ed eventi speciali per le famiglie. Domenica 15 aprile nel pomeriggio appuntamento con lo show scientifico che farà divertire i presenti fra pozioni, reazioni chimiche e divertenti esplosioni. Lo show (in programma su doppio turno alle 15 e alle 17) è uno spettacolo caratterizzato dal susseguirsi di esperimenti scientifici, eseguiti in modo ironico e divertente per stupire e incuriosire il pubblico.

Sabato 21 e domenica 22 aprile , invece, spazio allo… spazio! Dalle 15 alle 18 in entrambi i pomeriggi (inizio turni alle ore 15, 16 e 17) saranno organizzati dei laboratori spaziali alla scoperta degli astri e delle stelle, in cui i bambini potranno cimentarsi nel lavoro più desiderato del mondo: quello dell’astronauta.

Tutte le attività proposte, sia durante la settimana che nel weekend, sono gratuite.