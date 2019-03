Al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "La principessa sul pisello"

Sabato 9 marzo alle ore 20.30 sul palco del Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto va in scena lo spettacolo "La principessa sul pisello".

Sentite come soffia forte il vento? La regina è molto arrabbiata. Sta cercando una principessa per suo figlio, il principe Odoviolo, ma nessuna è abbastanza bella, elegante e nobile. Nessuna è quella giusta. Ma ecco, il vento di tempesta porta nel castello una ragazza; si chiama Gaia, dice d’essere la principessa del regno di Brauron; dice che per diventare regina deve trovare una gemma unica al mondo. Strana principessa…

Biglietti

intero 6€ | ridotto 4€ (dai 2 ai 14 anni)

disabili omaggio | accompagnatore ridotto

(fonte foto Altri Posti in Piedi)