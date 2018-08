L’Amministrazione comunale è orgogliosa della numerosa partecipazione della cittadinanza alle serate Parco in Musica 2018, che si tengono tutti i giovedì alle ore 21,00 al parco San Serafino di via Piave a Oppeano.

Le serate proseguono anche nei giovedì 23 e 30 agosto e 6 settembre. Il prossimo appuntamento è giovedì 23 agosto alle ore 21,00 con l’Associazione Il Piccolo Teatro di Oppeano, ma non al parco, bensì in Auditorium comunale di via Roma a Oppeano. La presidente prof.ssa Nella Dall’Agnello propone uno spettacolo di Teatro-Storia, dal titolo La passione del Filò – La narrazione orale della civiltà contadina della Bassa.

«Sarà una serata dedicata ai canti della nostra tradizione contadina, con lettura poesie e brani caratteristici: così iniziavano i filò, i raduni serali nella stalla o nel cortile. I nostri nonni conoscevano la cultura orale, fata di ilarità piacevole e di sacrificio, ma anche di tanta solidarietà», spiegano il Sindaco Pierluigi Giaretta e il Presidente della Pro Loco Matteo Tambalo.

«Qui a Oppeano il Falò si teneva nella stalla di Isolan. La RAI ha registrato un programma qui, trasmesso sulla rete nazionale; il regista Baiocchi stava girando, lo ricordo come fosse ieri, e Giovanni Modena (fondatore del Piccolo Teatro di Oppeano) ci fece segno di stare zitti. Stava per nascere un vitellino – racconta la Prof.ssa Nella Dall’Agnello -; Un’emozione unica, di vicinanza alla vita, e di genuinità: lo spirito che riproporremo il 23 agosto in Auditorium, con fiabe, aneddoti, filastrocche e racconti tratti dagli scritti di Dino Coltro». Allo spettacolo prede parte Luigino Modena, colui che con il fratello nonché fondatore del Piccolo Teatro, Giovanni Modena, ha dato forma al teatro-storia.

«Vi aspettiamo giovedì 23 agosto p.v. alle ore 21,00 in Auditorium per uno spettacolo carico di emozioni e di ricordi della nostra tradizione oppeanese» – conclude l’Assessore delegato alla Cultura Emanuela Bissoli.