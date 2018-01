Dal libro di Roberto Saviano arriva al Camploy lo spettacolo "La paranza dei bambini"

Nuovo Teatro Sanità propone venerdì 2 febbraio al Teatro Camploy "La paranza dei bambini", spettacolo tratto dal libro di Roberto Saviano che racconta le vicende di giovanissimi affiliati alla camorra.

Armati di pistole semiautomatiche, seminano il terrore in sella ai loro scooter e ottengono il controllo di alcuni quartieri di Napoli sottraendoli alle paranze avversarie. Sono quindicenni dai soprannomi innocui (Maraja, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, Drone), adolescenti che non hanno domani e nemmeno ci credono.

Non temono il carcere né la morte, perché sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che “i soldi li ha chi se li prende”. E allora, via, sui motorini, per andare a prenderseli, i soldi, ma soprattutto il potere.

(fonte Comune di Verona)