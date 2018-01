La nuova etica aziendale al centro dell'incontro gratuito: "Imprenditore del futuro"

Uno dei massimi esperti europei in strategia d’impresa e management etico farà tappa a Verona Martedì 20 Febbraio. Andrea Condello, fondatore di Open Source Management International Group, società italiana di consulenza aziendale con sedi in tutto il mondo, dopo aver tenuto il medesimo evento a Lecce, parlando davanti alla bellezza di 150 imprenditori partecipanti, sarà infatti protagonista dell’evento gratuito e ad ingresso libero “Imprenditore del Futuro” (ore 17:00, SHG Hotel Catullo, Viale del Lavoro, 35-37, 37036, VR).



Organizzato da OSM Partner Verona Nord, l’incontro illustrerà quali siano, nel mercato di oggi, le strategie capaci di fare la differenza: “Il cambiamento economico introdotto dalla recente crisi globale – spiega Andrea Condello – ha prodotto risultati contrastanti sotto diversi punti di vista. Se da un lato abbiamo assistito ad una strage di PMI, dall’altro questo cambiamento delle regole del mercato ha dato la possibilità a molti imprenditori di crescere e sviluppare business cogliendo al balzo le regole imposte dalla crisi stessa. Mi riferisco a strategie che pongono al centro di ogni azione l’essere umano, inteso come risorsa primaria sia per le aziende che per il mercato. Comprendere allora la nuova etica della gestione del personale, in cui dipendenti e collaboratori rappresentano la vera ricchezza dell’imprenditore che dunque è chiamato a curarsene con attenzione, e le strategie di marketing in cui il cliente è innanzitutto una persona con bisogni reali e non più indotti, diventa fondamentale per crescere e prosperare.



Tappa di un tour italiano che sta portando Condello nelle principali città della penisola, “Imprenditore del Futuro” fa anche il punto sulla gestione del tempo, inteso come ‘time management’, ossia come risorsa alla quale l’imprenditore può attingere proficuamente solo quando è riuscito a delegare efficacemente compiti e mansioni ai suoi collaboratori. Uno degli spunti di riflessione più interessanti del pomeriggio sarà, infatti, relativo ai principi di delega efficace: “Molti imprenditori – conclude Condello – lamentano di non avere più tempo perché si ritrovano ad essere i tuttofare della loro azienda: ecco, a loro voglio dire che esistono delle strategie consolidate che permettono di trasformare questa condizione di sofferenza in una nuova condizione di libertà”.



L’incontro è ad ingresso gratuito.