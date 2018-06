"La Notte di Andrea Bocelli", in Arena uno show colossale di musica e solidarietà

Sabato 8 settembre Andrea Bocelli arriva nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona con "La Notte di Andrea Bocelli", uno show colossale di musica e solidarietà, guidato dal tenore con ospiti internazionali, oltre 400 artisti nei loro splendidi costumi, l’Orchestra e il Coro dell’Arena di Verona, e le grandiose masse areniane.

«L’Arena è un luogo magico – afferma l’artista al suo ritorno a Verona - un monumento che ha duemila anni di vita e che da oltre cento contribuisce a scrivere la storia dell’opera: credo sia il contenitore ideale per le scommesse artistiche più ardite e per fare innamorare il pubblico, avvicinandolo ai capolavori della grande musica.

Cantare in Arena è stato il sogno della mia gioventù di apprendista tenore, poi è diventata un’emozionante realtà, cui lego il ricordo di momenti cruciali della mia carriera. L’evento dell’8 settembre sarà per me il coronamento di venticinque anni di palcoscenico. Attendo con trepidazione questa serata, questa ulteriore sfida che inanellerà titoli immortali, restituiti come se il pubblico fosse all’interno del set di un film. Aspetto questo viaggio nella bellezza, da percorrere insieme al grande abbraccio del pubblico e ad un parterre di star internazionali».

I PRIMI OSPITI - Bocelli salirà sul palco affiancato da nomi del calibro di Carla Fracci, Isabel Leonard (mezzosoprano statunitense, vincitrice del Grammy Award per la categoria Best Opera Recording), Aida Garifullina (soprano russo dello star system della lirica, candidata Grammy Award per la categoria Best Opera Recording, protagonista della cerimonia d’apertura dei Campionati del Mondo di calcio), Sergei Polunin (ballerino classico e attore ucraino, ospite di diversi teatri in tutto il mondo, tra i quali Teatro alla Scala, Royal Ballet, Bol'šoj), e Leo Nucci (baritono italiano insignito dell’onorificenza di Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana), mentre la platea sarà costellata di nomi come Smokey Robinson, voce del rhythm and blues e soul, David Foster, pluripremiato produttore discografico, Kristin Chenoweth, stella di Broadway, Reba McEntire regina del country, Brian McKnight, cantante, musicista e produttore statunitense, e tante altre star che stanno confermando la loro presenza in questi giorni, tutti insieme per dare vita ad un evento unico, condotto da Milly Carlucci che sarà ripreso dalle telecamere RAI per una successiva messa in onda.

L’EVENTO CHARITY - Un inno al bel canto e alla grande musica ma anche l’occasione per fare del bene e aiutare gli altri. “La notte di Andrea Bocelli”, infatti, sarà il clou della Celebrity Fight Night Italy, maratona filantropica che coinvolge personalmente la famiglia Bocelli e che festeggia la sua quinta edizione.

Anche quest’anno, la solidarietà sarà il motore trainante dell’intero evento. Dalla serata in Arena verranno raccolti fondi per sostenere i progetti della Andrea Bocelli Foundation e del Muhammad Ali Parkinson Center.

COME PARTECIPARE - I biglietti per “La Notte di Andrea Bocelli” sono già disponibili su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita abituali di Verona e il pubblico avrà anche la possibilità di vivere ancora più da vicino la grande serata attraverso un numero limitato di “pack esperenziali”, grazie ai quali si potrà assistere alle prove del Maestro Bocelli, accedere all’area hospitality di altissimo profilo e ricevere memorabilia celebrativi. Grazie alla Platinum VIP Experience, infatti, si avrà il privilegio di assistere a ciò che sarebbe altrimenti rigorosamente off-limits: le prove ufficiali dello Show la sera del 7 settembre. Inoltre la Platinum VIP Experience e la Gold VIP Experience includeranno la seduzione di una raffinatissima cucina, l’occasione di incontri inattesi con celebrities internazionali, l'accoglienza in una vip lounge d'eccellenza e soprattutto l'emozione unica di un red carpet esclusivo da condividere con le star presenti per raggiungere l’Arena.

I CONTENUTI DELLO SHOW - Lo spettatore sarà guidato nel mondo dell’opera lirica come mai prima d’ora, attraverso la musica e il racconto dei suoi “libretti”, interpretati dal tenore e dai suoi numerosi ospiti con la partecipazione straordinaria di celebrities italiane e internazionali del mondo del cinema che introdurranno le celebri arie. Voci grandissime ma anche artisti e personaggi dello spettacolo, del cinema, dello sport, coinvolti nei quadri musicali attraverso inediti e sorprendenti camei; titoli immortali restituiti al pubblico come all'interno del set di un film che avrà come scenario la bellezza dell’Arena di Verona.

L’opera non sarà mai così spettacolare: pagine celeberrime proposte mediante una importante teatralizzazione a livello scenico e coreografico, si alterneranno ad originali interazioni con le altre arti. E durante la serata, il tenore interpreterà per la prima volta dal vivo alcuni dei brani inediti del nuovo album “Sì”, in uscita il prossimo 26 ottobre.

(fonte foto Vivaticket.it)