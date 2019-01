Presentazione del libro "La Nave di San Fermo" al Cappa Café di Verona

Mercoledì 30 gennaio alle 18, al Cappa Café di piazzetta Bra Molinari, si svolgerà per la prima volta un café letterario con la presentazione del libro La Nave di San Fermo. Storia e immagini dall’ultimo restauro scritto dalla giornalista e storica dell’arte Erika Prandi. Ogni persona potrà ascoltare l’autrice comodamente seduta al proprio tavolo, come avviene in molti salotti letterari parigini. La scelta del locale non è casuale in quanto l’ambiente richiama atmosfere calde e colorate dal sapore vagamente orientale che creano una condizione di intima partecipazione. È un’esperienza nuova e stimolante in cui è l’arte che si avvicina alla gente incontrandola nei luoghi di maggiore incontro e socializzazione.

A presentare la serata sarà il giornalista collaboratore de L’Arena Marco Cerpelloni. Il volume, edito da Stimmgraf, raccoglie fotografie ravvicinate del soffitto ligneo a carena di nave rovesciata e documenta i procedimenti di restauro eseguiti sullo stesso. Inoltre, cerca di tracciare la storia del soffitto raccontandone i limiti temporali e gli artisti coinvolti. Esso rappresenta il primo tentativo di raccogliere in modo organico ogni informazione riguardante tale manufatto, considerato un unicum nella storia dell’arte mondiale per la sua complessa struttura architettonica e la ricca pinacoteca di busti di santi in esso conservata, ad oggi la più antica e completa di Verona.

Il volume rispecchia la volontà di creare una pubblicazione snella e facilmente comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Il libro è patrocinato dal Vicariato per la Cultura, l’Università e il Sociale della Diocesi di Verona, dalla parrocchia di San Fermo, dal Comune di Verona e dall’associazione Chiese Vive.