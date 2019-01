Marina di Guardo presenta in Feltrinelli il suo ultimo romanzo "La memoria dei corpi"

Venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 18.30 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Marina Di Guardo che parlerà del suo nuovo romanzo "La memoria dei corpi" (Mondadori). Interviene la giornalista Laura Perina.

Con la sua scrittura temeraria e spiazzante, Marina Di Guardo torna in libreria con un nuovo, sorprendente thriller dalle tinte rosso scuro. Un meccanismo a orologeria che conduce a un tuffo nei luoghi bui che si annidano in ognuno di noi.

Giorgio Saveri non ha nemmeno quarant’anni ma sulle spalle ha accumulato abbastanza delusioni da ritirarsi a vivere nella magione di famiglia, una lussuosa e antica villa sulle colline piacentine ricca di opere d’arte. Il suo unico contatto con il mondo è Agnese, la domestica che l’ha cresciuto al posto della sua vera madre, una donna algida morta molti anni prima in un misterioso incidente stradale, e del padre dispotico, che fino al giorno del suo suicidio non ha mai perso occasione di denigrarlo pubblicamente.