A Villa Nogarola va in scena "La malata immaginaria" di Goldoni

Giovedì 4 luglio, nella suggestiva cornice di Villa Violini Nogarola, si terrà il secondo appuntamento della rassegna "Estate al Castello" organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Castel d’Azzano. Alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo "La Malata Immaginaria" di Goldoni, una produzione della compagnia Il Nodo Teatro, con regia di Raffaello Malesci.

Rosaura (Silvia Pipa), amatissima figlia del ricco Pantalone (Danilo Furnari), è colpita da una misteriosa malattia che non le dà pace… ma, come rivela solo a Beatrice (Marinella Gobbi) e Colombina (Lucia Ferrara), questo male oscuro altro non è che mal d’amore: la giovane è innamorata del suo dottore (Luca Miotto) e finge i propri malesseri per riuscire a vederlo.

Preoccupato per la salute della figlia, e ignaro delle sue reali motivazioni, Pantalone chiamerà a raccolta i medici più bizzarri (Stefano Maccarinelli e Giuseppe Sacco), si rivolgerà ad uno speziale visionario (Fiorenzo Savoldi) e acconsentirà persino a un matrimonio con lo stravagante Lelio (Fabio Tosato) pur di vedere qualche miglioramento.

Una commedia spiritosa e vivace, arricchita da un’originale ambientazione nei primi del novecento, che tra scene in spiaggia nei buffi costumi d’epoca e canzoni (cantate dal vivo dagli attori), amplifica e rinnova la comicità goldoniana rendendola ancor più irresistibile. Uno spettacolo spassoso in cui l’amore si intreccia con l’ipocondria e l’apparenza si scontra con la sostanza. Uno spettacolo esilarante per una serata di risate e divertimento, quella sì un vero toccasana per la salute di ognuno!

Ingresso posto unico 5 €, gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

Persona e interpreti

Pantalone Danilo Furnari

Rosaura Silvia Pipa

Beatrice Marinella Gobbi

Lelio Fabio Tosato

Dottor Anselmo degli Onesti Luca Miotto

Dottor Onofrio Buonatesta Stefano Maccarinelli

Dottor Merlino Malfatti Giuseppe Sacco

Agapito Fiorenzo Savoldi

Colombina Lucia Ferrara