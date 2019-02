Alla libreria Paoline la presentazione del libro "La luce in fondo al tunnel"

Presentazione del libro "La luce in fondo al tunnel", dialoghi sulla vita e la modernità di Zygmunt Bauman, giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 18 presso la Libreria Paoline di via Stella 19/D a Verona.

Presenta il volume Vittorino Beifiori.

IL LIBRO

Un documento del pensiero baumaniano riguardo ad alcuni fra i temi che più hanno appassionato lo studioso. La stretta connessione fra la società postmoderna e il fenomeno migratorio, la cruciale importanza del dialogo in un mondo caratterizzato dalla sempre crescente stratificazione sociale, le modalità per conseguire il superamento, seppure arduo e colmo di ostacoli, di questa fase storica perturbata da modificazioni sociali, conflitti e cambiamenti epocali: una luce in fondo al tunnel sembra esistere.

Il volume propone inoltre l'ultima, articolata intervista rilasciata da Bauman a Mario Marazziti, politico, giornalista e portavoce della Comunità di Sant'Egidio: una summa del pensiero dello studioso, un dialogo profondo, vivace e ricco di spunti di riflessione, una "bussola" per orientarsi nel mondo della globalizzazione.

Introduzione di Luca Riccardi. Con un saggio conclusivo di Andrea Riccardi.

Info: Libreria Paoline - Tel. 0458000774 - libreria.vr@paoline.it