La logistica 4.0 integrata al tuo e-commerce ed alla tua produzione

Parte da Verona, Giovedì 14 Giugno, il Roadshow gratuito di MOX Solutions dedicato alla tematica dei sistemi di gestione logistica di magazzino (WMS) integrati all’ e-commerce ed alla produzione.



L’obiettivo dell’incontro è quello di presentarti una soluzione di logistica di magazzino integrata e proattiva verso il tuo sistema e-commerce, in dialogo costante col reparto produzione. Una logistica predittiva, in grado di pianificare le date di consegna ai tuoi clienti e di darti risposte in tempo reale.



Hotel Veronesi La Torre – Via Monte Baldo, 22, 37062 Dossobuono di Villafranca VR

DI SEGUITO TUTTE LE TAPPE DEL TOUR:



• Giovedì 14/06: Verona c/o Hotel Veronesi La Torre

• Mercoledì 20/06: Padova c/o Villa Italia

• Mercoledì 27/06: Brescia c/o Il Santellone Resort

• Giovedì 28/06: Bologna c/o Relais Bellaria Hotel



Stockforce: la soluzione web, omnicanale e predittiva.

Se la tua azienda si è mai ritrovata in una di queste 4 spiacevoli situazioni:



– ”Il mio sistema è disallineato rispetto al sistema ERP della mia azienda”

– “L’intervento umano per far “parlare” la logistica con i miei uffici è ancora necessario”

– “La produzione comunica con difficoltà con la logistica e viceversa!”

– “Il mio sistema di e-commerce acquisisce gli ordini ma la logistica non risponde con tempestività alla richiesta di evasione.”



Allora abbiamo la soluzione che stai cercando!



– Dati allineati in tempo reale alla situazione del magazzino

– Una pianificazione predittiva e automatica in grado di darti date di consegna corrette e di recepire i dati della produzione.

– Una soluzione web e multidevice, fruibile in mobilità

– Reattività immediata della logistica rispetto al sistema e-commerce



Agenda:

• 14.00 – Registrazione

• 14.30 – [Inizio meeting] Stockforce: l’evoluzione della logistica 4.0

• 14.45 – La logistica di magazzino integrata all’E-commerce

• 16.00 – Coffee Break

• 16.15 – Stockforce PLAN: pianificazione automatica e corretta delle date di consegna

• 16.45 – Stockforce MES: la produzione a servizio della logistica (e viceversa)

• 17.15 – Q&A

• 17.30: Fine evento



L’evento è gratuito ma riservato solamente a 15 aziende, registrati ora ed assicurati il tuo posto!